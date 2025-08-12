  • Спортс
  • Шон Стрикленд: «Дю Плесси лучше в стойке, но у Чимаева сумасшедший грэпплинг. Я тренировался с этими чертовыми дагестанцами всю жизнь и знаю, каково это»
Шон Стрикленд: «Дю Плесси лучше в стойке, но у Чимаева сумасшедший грэпплинг. Я тренировался с этими чертовыми дагестанцами всю жизнь и знаю, каково это»

Шон Стрикленд поделился мнением о бое Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева.

«Дрикус лучше в стойке, но у Чимаева сумасшедший грэпплинг. Я тренировался с этими чертовыми дагестанцами всю жизнь и знаю, каково это.

Не знаю, сталкивался ли Дрикус с таким уровнем борьбы, это может застать его врасплох. Если он выдержит его, то победит», – сказал боец UFC Шон Стрикленд.

Ранее Хамзат Чимаев предложил Стрикленду встретиться в Лос-Анджелесе. 

Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

Стрикленд – о Чимаеве: «Ментально слабый человек»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
