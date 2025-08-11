  • Спортс
Корешков – о поединке дю Плесси и Чимаева: «Бои Хамзата говорят сами за себя. Отдаю предпочтение ему – процентов 80 на 20»

Андрей Корешков дал прогноз на бой Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева.

«Будет интересный бой. Это два бойца высокого уровня. И дю Плесси огонь и воду прошел, и Чимаев, который на очень серьезном подъеме. Бои Чимаева говорят сами за себя – он яркий финишер и достаточно мощный парень. Будет интересно посмотреть на Чимаева в поединке с дю Плесси, потому что южноафриканец терпеливый.

Считаю, что если у Хамзата будет такой же план, как и всегда, выйти и снести соперника в первом‑втором раунде, а дю Плесси перетерпит этот момент, то потом у Чимаева могут начаться проблемы. Но опять же, это пятираундовый чемпионский бой. Наверняка Чимаев поработал над своими слабыми сторонами.

Наверное, его тактика будет не совсем такая, как обычно. Поэтому будет интересно посмотреть поединок. Отдаю предпочтение Чимаеву – процентов 80 на 20», – сказал бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков.

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

Крис Вайдман: «Дрикус дю Плесси – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать»

Чимаев идет за поясом UFC – встретится с непобежденным чемпионом. Справится?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
