Ахмед Алиев заменит Пираева в поединке против Вартаняна

Ахмед Алиев заменит Марифа Пираева в поединке с Эдуардом Вартаняном.

Об этом промоушен Fight Nights сообщил в социальных сетях. Поединок возглавит турнир, который состоится 16 августа в Минске.

Напомним, что Мариф Пираев снялся с боя против Эдуарда Вартаняна из-за проблем со здоровьем – он потерял сознание во время сгонки веса и был доставлен в больницу.

Ахмед Алиев – чемпион Fight Nights в легком весе. В последний раз он дрался в октябре-2024, когда победил Александра Сарнавского судейским решением.

