Экс-чемпион AMC Fight Nights Григорий Пономарев: «Hardcore не хочу даже видеть: матершинных слов еще не придумали – насколько там ######## все»
«Допускаю, что подерусь на голых кулаках. Мой родной вид спорта, потому что все пацаны через это прошли. Получали кулаком по лицу – кому-то даже нравилось.
Где подерусь? Hardcore не хочу даже видеть: матершинных слов еще не придумали – насколько там ######## [свихнулись] все. У некоторых бои на конференциях лучше, чем на ринге. Они просто высасывают ненужную проблему из маленькой дырки: «Ответь за слова. Пойдем на минутку!»
Понимаю, люди смотрят, мне тоже попадается в рилсах. Но их трехчасовые конференции… Думаю, когда две такие конференции посмотришь, будешь разговаривать, как они.
К Top Dog отношусь хорошо – очень достойная лига. И шоу пытаются делать, и адекватность присутствует. Тупого навязчивого хайпа, как в Hardcore, нет. Зритель приходит посмотреть, а боец – подраться», – сказал экс-чемпион AMC Fight Nights Григорий Пономарев в интервью корреспонденту Спортса Ивану Ефимову.
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