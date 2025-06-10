Экс-чемпион AMC Fight Nights Григорий Пономарев: «Hardcore не хочу даже видеть: матершинных слов еще не придумали – насколько там ######## все»

Экс-чемпион AMC Fight Nights рассказал, что может подраться на голых кулаках.

«Допускаю, что подерусь на голых кулаках. Мой родной вид спорта, потому что все пацаны через это прошли. Получали кулаком по лицу – кому-то даже нравилось.

Где подерусь? Hardcore не хочу даже видеть: матершинных слов еще не придумали – насколько там ######## [свихнулись] все. У некоторых бои на конференциях лучше, чем на ринге. Они просто высасывают ненужную проблему из маленькой дырки: «Ответь за слова. Пойдем на минутку!»

Понимаю, люди смотрят, мне тоже попадается в рилсах. Но их трехчасовые конференции… Думаю, когда две такие конференции посмотришь, будешь разговаривать, как они.

К Top Dog отношусь хорошо – очень достойная лига. И шоу пытаются делать, и адекватность присутствует. Тупого навязчивого хайпа, как в Hardcore , нет. Зритель приходит посмотреть, а боец – подраться», – сказал экс-чемпион AMC Fight Nights Григорий Пономарев в интервью корреспонденту Спортса Ивану Ефимову.

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