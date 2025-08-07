Чимаев – о победе над Уиттакером: «Я почувствовал, что этот парень не на моем уровне. Не думаю, что он мог выиграть»

Хамзат Чимаев считает, что у Роберта Уиттакера не было шансов в их поединке.

«Не думаю, что Уиттакер мог выиграть наш бой. Обычно люди видят во мне сумасшедшего парня, который оставляет все силы в первом раунде. Но если я знаю, что сразу могу прикончить соперника, то сделаю это. Когда я чувствую это, то иду и забираю.

Я почувствовал, что этот парень не на моем уровне. Я его повалил, мы немного подрались. Через минуту понял, что он не так уж и хорош. Люди не различают виды борьбы и не понимают, насколько разные уровни у бойцов UFC и олимпийских чемпионов. Если я выйду на поединок с олимпийцем, то он уничтожит меня», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев .

Напомним, Чимаев победил Уиттакера болевым приемом в первом раунде на UFC 308.

