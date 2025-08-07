Чимаев – о победе над Уиттакером: «Я почувствовал, что этот парень не на моем уровне. Не думаю, что он мог выиграть»
«Не думаю, что Уиттакер мог выиграть наш бой. Обычно люди видят во мне сумасшедшего парня, который оставляет все силы в первом раунде. Но если я знаю, что сразу могу прикончить соперника, то сделаю это. Когда я чувствую это, то иду и забираю.
Я почувствовал, что этот парень не на моем уровне. Я его повалил, мы немного подрались. Через минуту понял, что он не так уж и хорош. Люди не различают виды борьбы и не понимают, насколько разные уровни у бойцов UFC и олимпийских чемпионов. Если я выйду на поединок с олимпийцем, то он уничтожит меня», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Напомним, Чимаев победил Уиттакера болевым приемом в первом раунде на UFC 308.
Дю Плесси – об уровне борьбы Чимаева: «Мы не боремся за титул чемпиона по грэпплингу. У нас MMA»
Чимаев хочет стать тройным чемпионом UFC: «Маддалена был бы хорошим соперником для меня. Спущусь туда, возьму пояс...»