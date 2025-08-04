Махачев – в соцсетях: «Завершил отпуск конной прогулкой. Теперь работать»
Ислам Махачев намекнул на старт тренировочного лагеря.
«Завершил отпуск конной прогулкой. Теперь работать», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, следующим соперником Махачева станет чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена. Ожидается, что поединок пройдет в ноябре в Нью-Йорке.
Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется с Маддаленой в Нью-Йорке. Есть договоренность»
Махачев – о следующем поединке: «На 90% есть договоренность, что подерусь в ноябре»
Источник: инстаграм Ислама Махачева
