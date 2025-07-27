Махачев – о следующем поединке: «На 90% есть договоренность, что подерусь в ноябре»
Ислам Махачев назвал вероятную дату следующего боя.
«Когда меня ждать? Уже процентов на 90 есть договоренность. Наверное, в ноябре», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, следующим соперником Махачева станет чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм UFC Eurasia
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