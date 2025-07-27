Махачев – о следующем поединке: «На 90% есть договоренность, что подерусь в ноябре»

Ислам Махачев назвал вероятную дату следующего боя.

«Когда меня ждать? Уже процентов на 90 есть договоренность. Наверное, в ноябре», – сказал бывший чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, следующим соперником Махачева станет чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена .

Махачев – о лидерстве Топурии в рейтинге P4P: «Это маркетинг. UFC делают это специально, чтобы разогреть наш бой»

Хавьер Мендес: «Бой с Маддаленой станет для Махачева самым трудным в карьере. Он должен быть в идеальной форме»