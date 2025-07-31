Арман Царукян: «Если бы мог выбирать, подрался бы с Махачевым. Сейчас хочу бой с Гейджи»
Арман Царукян хочет подраться с Джастином Гейджи.
«Мне хотелось бы подраться с Махачевым, если бы я мог выбирать. Но сейчас хочу драться с Джастином Гейджи.
Джастин не заслуживает боя за титул, он победил Физиева, который вышел на коротком уведомлении. Будет несправедливо, если он станет следующим претендентом», – сказал боец UFC Арман Царукян.
В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.
Арман Царукян: «Все еще тренируюсь, а утка все еще избегает»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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