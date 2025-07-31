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Конор Макгрегор: «Возвращение Мака»

Конор Макгрегор планирует вернутся в UFC.

«Возвращение Мака», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Ранее Конор сдал первый допинг-тест после возвращения в пул тестирования.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Президент BKFC сообщил, что Конор вернулся в пул допинг-тестирования: «Он готовится к бою в Белом доме»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Конора Макгрегора
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