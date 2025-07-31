Суд Ирландии отклонил апелляцию Конора Макгрегора по делу о сексуальном насилии

Суд Ирландии отклонил апелляцию экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Конор Макгрегор пытался оспорить решение присяжных о выплате компенсации Никиты Хэнд, обвинившей его в изнасиловании.

Никита Хэнд подала иск в суд на Макгрегора в 2021 году. В 2024 году присяжные постановили взыскать с Конора компенсацию в 250 тысяч евро, позже сумма была снижена до 188 тысяч евро.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Конор Макгрегор: «Возвращение Мака»