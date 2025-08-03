Хабиб – о Коноре: «Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам»

Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы Конор Макгрегор изменился.

«Аллах всегда дает шанс вернуться. Не имеет значения, насколько ты плохой. Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, Хабиб дрался с Конором в октябре 2018-го за титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.

Хабиб Нурмагомедов: «Махачев подерется с Маддаленой в Нью-Йорке. Есть договоренность»

Хабиб сообщил, что Усман Нурмагомедов проведет реванш с Полом Хьюзом, а Умар возглавит турнир UFC в Ванкувере. Оба боя пройдут в октябре