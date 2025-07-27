Тактаров – о Яне: «Петр отдал первый раунд, потому что становится профессионалом. Это приходит с возрастом и опытом»

Олег Тактаров отметил тактические изменения в выступлении Петра Яна.

«Петр отдал первый раунд, потому что становится профессионалом. Это приходит с возрастом и опытом. Помнится мне, мы были с ним на каком-то турнире приглашенными звездами.

Я одному парню сказал, что нужно в первом раунде разведку проводить. Боец же не знает в начале, какие мысли в голове у его оппонента, его стратегию. Это все можно прочувствовать за первый раунд. А Петр сказал, что надо сразу биться с ними, не давать продыху. Со временем приходит понимание. Поздравляю его с удачным выступлением», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

Напомним, Петр Ян победил Маркуса Макги в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.

Ян – об Умаре: «У них есть возможность ждать по году, не тренироваться. А мне нужно действовать, прокладывать себе дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не положил, не дал ничего»

Петр Ян: «Бой с Умаром мне не интересен. Я на серии из трех побед, ему нужно выиграть пару боев. Хочу страховать титульный поединок»