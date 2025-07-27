Петр Ян: «Мама звонила после боя. Говорит мне: «Сколько еще?»

Петр Ян рассказал о звонке от мамы после победы над Маркусом Макги.

– Примерно в вашем возрасте Хабиб Нурмагомедов оставил спорт, сказав, что он обещал маме закончить. А как выглядят ваши разговоры с мамой?

– Мама звонила только что. Говорит: «Сколько еще?» А пацаны смеются: «Да немного еще». Ну и я ей говорю: «Может, ты не будешь мои бои смотреть?» Так что считайте, что все нормально

– У вас в углу в разное время было много людей, кого вы знали еще будучи студентом, до карьеры в ММА.

– Да, это очень круто, это такое тепло. Я этих парней знаю уже очень давно и готов с ними не то что на бой идти, а в огонь и в воду. Вот Кайрат [Нурмаганбетов, тренер], это парень, с кем мы в университете учились, а теперь вместе в титульных боях. Думаю, шороху мы еще наведем, – передает слова бойца UFC Петра Яна корреспондент Спортса″ Вадим Тихомиров.

Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.

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