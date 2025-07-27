Петр Ян: «Бой с Умаром мне не интересен. Я на серии из трех побед, ему нужно выиграть пару боев. Хочу страховать титульный поединок»

Петр Ян не заинтересован в поединке с Умаром Нурмагомедовым.

«Бой с Умаром? Для меня это не интересно сегодня, я иду на серии из трех побед, он должен выиграть пару поединков. Я был готов с ним драться Баку, был готов драться здесь, но они сказали, что не готовы принять этот бой. Пусть ждут тогда. По-прежнему хочу страховать титульный бой», – передает слова экс-чемпиона UFC Петра Яна корреспондент Спортса’’ Вадим Тихомиров.

Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.

Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген подерутся за титул 5 октября на UFC 320.

Ян с травмой избил соперника и вызвал Мераба. Вернет пояс UFC?

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