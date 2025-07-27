Ян ответил Двалишвили: «Удачи в следующем бою. Надеюсь, потом мы подеремся за пояс»
Петр Ян поблагодарил Мераба Двалишвили за поздравление с победой.
«Спасибо, Мераб, удачи в следующем бою. Надеюсь, потом мы с тобой подеремся за пояс», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.
Ранее Двалишвили поздравил Яна с победой над Маркусом Макги на UFC Abu Dhabi.
Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок между Двалишвили и Кори Сэндхагеном пройдет в соглавном событии 320-го номерного турнира промоушена. Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября.
Ян с травмой избил соперника и вызвал Мераба. Вернет пояс UFC?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Петра Яна
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