Ян ответил Двалишвили: «Удачи в следующем бою. Надеюсь, потом мы подеремся за пояс»

Петр Ян поблагодарил Мераба Двалишвили за поздравление с победой.

«Спасибо, Мераб, удачи в следующем бою. Надеюсь, потом мы с тобой подеремся за пояс», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян .

Ранее Двалишвили поздравил Яна с победой над Маркусом Макги на UFC Abu Dhabi.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок между Двалишвили и Кори Сэндхагеном пройдет в соглавном событии 320-го номерного турнира промоушена. Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября.

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