UFC Abu Dhabi: Уиттакер проиграл де Риддеру, Ян победил Макги, Шара Буллет победил Баррио

26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) прошел турнир серии UFC Fight Night. В главном событии ивента состоялся поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером (26-9) и Ренье де Риддером (21-2). Де Риддер победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Другие бои турнира:

● Петр Ян (19-5) победил Маркуса Макги (10-2) единогласным решением судей (трижды 29-28);

● Шарабутдин Магомедов (16-1) победил Марка-Андре Баррио (17-10) единогласным решением судей (трижды 30-27);

● Асу Алмабаев (22-3) победил Хосе Очоа (8-2) единогласным решением судей (дважды 30-27, 29-28);

● Никита Крылов (30-11) проиграл Богдану Гуськову (18-3) техническим нокаутом в первом раунде;

● Брайс Митчелл (18-3) победил Саида Нурмагомедов (18-5) единогласным решением судей (трижды 29-28);

● Муслим Салихов (22-5) нокаутировал Карлоса Леала (22-7) в первом раунде.

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