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UFC Abu Dhabi: Уиттакер проиграл де Риддеру, Ян победил Макги, Шара Буллет победил Баррио

26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) прошел турнир серии UFC Fight Night. В главном событии ивента состоялся поединок в среднем весе между Робертом Уиттакером (26-9) и Ренье де Риддером (21-2). Де Риддер победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Другие бои турнира:

● Петр Ян (19-5) победил Маркуса Макги (10-2) единогласным решением судей (трижды 29-28);

● Шарабутдин Магомедов (16-1) победил Марка-Андре Баррио (17-10) единогласным решением судей (трижды 30-27);

● Асу Алмабаев (22-3) победил Хосе Очоа (8-2) единогласным решением судей (дважды 30-27, 29-28); 

● Никита Крылов (30-11) проиграл Богдану Гуськову (18-3) техническим нокаутом в первом раунде;

● Брайс Митчелл (18-3) победил Саида Нурмагомедов (18-5) единогласным решением судей (трижды 29-28);

● Муслим Салихов (22-5) нокаутировал Карлоса Леала (22-7) в первом раунде.

Ян с травмой избил соперника и вызвал Мераба. Вернет пояс UFC?

Сколько стоит поехать на UFC в Абу-Даби – посидеть рядом с ринг-герл и пожать руку Дане Уайту?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoАсу Алмабаев
logoРенье де Риддер
logoMMA
Маркус Макги
logoРоберт Уиттакер
logoПетр Ян
logoUFC Fight Night
logoНикита Крылов
logoБрайс Митчелл
logoСаид Нурмагомедов
logoШарабутдин Магомедов
logoUFC
logoБогдан Гуськов
Муслим Салихов
Марк-Андре Баррио
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