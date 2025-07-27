У де Риддера четыре победы за девять месяцев с момента дебюта в UFC. За карьеру у него лишь два поражения – оба от Малыхина
Минувшей ночью голландец раздельным решением судей победил экс-чемпиона промоушена Роберта Уиттакера.
В мае де Риддер нокаутировал Бо Никала, в январе – выиграл удушающим приемом Кевина Холланда. Дебютный бой Ренье в UFC состоялся в ноябре-2024 – он победил болевым приемом Джеральда Миршерта. За неполные девять месяцев у де Риддера четыре победы в промоушене.
Теперь в рекорде 34-летнего голландца 23 боя: 21 победа (18 досрочных) и два поражения.
Де Риддер проиграл два титульных боя россиянину Анатолию Малыхину во время выступления в ONE: нокаутом в декабре-2022 и техническим нокаутом в марте-2024.
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