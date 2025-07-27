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У де Риддера четыре победы за девять месяцев с момента дебюта в UFC. За карьеру у него лишь два поражения – оба от Малыхина

Ренье де Риддер продлил серию побед в UFC до четырех.

Минувшей ночью голландец раздельным решением судей победил экс-чемпиона промоушена Роберта Уиттакера.

В мае де Риддер нокаутировал Бо Никала, в январе – выиграл удушающим приемом Кевина Холланда. Дебютный бой Ренье в UFC состоялся в ноябре-2024 – он победил болевым приемом Джеральда Миршерта. За неполные девять месяцев у де Риддера четыре победы в промоушене.

Теперь в рекорде 34-летнего голландца 23 боя: 21 победа (18 досрочных) и два поражения.

Де Риддер проиграл два титульных боя россиянину Анатолию Малыхину во время выступления в ONE: нокаутом в декабре-2022 и техническим нокаутом в марте-2024.

Ренье де Риддер: «Хамзат или Дрикус – я жду вас. Дайте мне шанс на пояс»

Де Риддер хочет страховать бой дю Плесси и Чимаева: «Буду поддерживать форму. Хамзат может сняться в последний момент»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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