Роберт Уиттакер: «Мне больно от такого решения, если честно»

Роберт Уиттакер прокомментировал поражение от Ренье де Риддера.

«Мне больно от такого решения, если честно. Он оказывал много давления, у него хорошие навыки. Он победил, поздравляю», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.

Ренье Де Риддер победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Роберт Уиттакер проиграл Ренье де Риддеру в главном поединке UFC Abu Dhabi