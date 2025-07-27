Роберт Уиттакер: «Мне больно от такого решения, если честно»
Роберт Уиттакер прокомментировал поражение от Ренье де Риддера.
«Мне больно от такого решения, если честно. Он оказывал много давления, у него хорошие навыки. Он победил, поздравляю», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.
Ренье Де Риддер победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).
Роберт Уиттакер проиграл Ренье де Риддеру в главном поединке UFC Abu Dhabi
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC on TNT Sports
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