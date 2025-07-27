Роберт Уиттакер проиграл Ренье де Риддеру в главном поединке UFC Abu Dhabi
В Абу-Даби прошел турнир UFC, который возглавил бой в среднем весе между Робертом Уиттакером и Ренье де Риддером.
Де Риддер победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).
До этого де Риддер выиграл три боя из трех, а Уиттакер в последнем поединке проиграл Хамзату Чимаеву болевым в первом раунде.
UFC Abu Dhabi: Уиттакер против де Риддера, Ян – Макги, Шара Буллет – Баррио
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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