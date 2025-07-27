Роберт Уиттакер проиграл Ренье де Риддеру в главном поединке UFC Abu Dhabi

В Абу-Даби прошел турнир UFC, который возглавил бой в среднем весе между Робертом Уиттакером и Ренье де Риддером .

Де Риддер победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

До этого де Риддер выиграл три боя из трех, а Уиттакер в последнем поединке проиграл Хамзату Чимаеву болевым в первом раунде.

UFC Abu Dhabi: Уиттакер против де Риддера, Ян – Макги, Шара Буллет – Баррио