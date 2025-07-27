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Бо Никал – де Риддеру: «Отличный бой. Следующий должен быть титульным»

Бо Никал поздравил Ренье де Риддера с победой над Робертом Уиттакером.

«Поздравляю Ренье де Риддера, это был отличный бой. Следующий поединок должен быть титульным.

Меня ждет еще долгий путь, но я буду продолжать совершенствоваться, становиться лучше, и, может быть, когда-нибудь мы устроим реванш», – написал в соцсетях боец UFC Бо Никал.

Напомним, Роберт Уиттакер проиграл Ренье де Риддеру в главном поединке UFC Abu Dhabi.

Никал в мае проиграл де Риддеру техническим нокаутом во втором раунде.

Анатолий Малыхин: «Когда вы увидите, как де Риддер берет пояса, помните – я уже расправился с ним»

Роберт Уиттакер: «Мне больно от такого решения, если честно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Бо Никала
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