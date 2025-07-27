Бо Никал – де Риддеру: «Отличный бой. Следующий должен быть титульным»
Бо Никал поздравил Ренье де Риддера с победой над Робертом Уиттакером.
«Поздравляю Ренье де Риддера, это был отличный бой. Следующий поединок должен быть титульным.
Меня ждет еще долгий путь, но я буду продолжать совершенствоваться, становиться лучше, и, может быть, когда-нибудь мы устроим реванш», – написал в соцсетях боец UFC Бо Никал.
Напомним, Роберт Уиттакер проиграл Ренье де Риддеру в главном поединке UFC Abu Dhabi.
Никал в мае проиграл де Риддеру техническим нокаутом во втором раунде.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Бо Никала
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