Ренье де Риддер: «Хамзат или Дрикус – я жду вас. Дайте мне шанс на пояс»

Ренье де Риддер намерен драться за титул в следующем поединке в UFC .

«Я хотел финишировать Роберта в первом раунде, но он оказался слишком хорош. Что дальше? Хамзат или Дрикус – я жду вас. Дайте мне шанс на пояс», – сказал боец UFC Ренье де Риддер в октагоне после победы над Уиттакером в главном событии UFC Abu Dhabi.

Напомним, Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся в ночь на 17 августа в главном событии UFC 319.

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