Исраэль Адесанья: «Вернусь в сентябре или октябре. Стрикленд – единственный, с кем хочу подраться»

Исраэль Адесанья сообщил, когда и против кого хотел бы провести следующий бой.

«Скорее всего, вернусь в сентябре или октябре. Стрикленд – единственный, кого я хочу видеть, но он не отвечает на вызов», – сказал боец UFC Исраэль Адесанья. Адесанья проиграл Шону Стрикленду решением судей в 2023 году. Витор Белфорт, Робби Лоулер, Келвин Гастелум, Исраэль Адесанья и Аманда Нуньес вошли в Зал славы UFC