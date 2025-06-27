Исраэль Адесанья: «Вернусь в сентябре или октябре. Стрикленд – единственный, с кем хочу подраться»
Исраэль Адесанья сообщил, когда и против кого хотел бы провести следующий бой.
«Скорее всего, вернусь в сентябре или октябре. Стрикленд – единственный, кого я хочу видеть, но он не отвечает на вызов», – сказал боец UFC Исраэль Адесанья.
Адесанья проиграл Шону Стрикленду решением судей в 2023 году.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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