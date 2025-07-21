Адесанья – о поединке дю Плесси – Чимаев: «Верю в Дрикуса – он досрочно победит в поздних раундах»

Исраэль Адесанья назвал фаворита поединка Чимаев – дю Плесси.

«Я остаюсь верным Дрикусу. Он прикончит Хамзата в поздних раундах. Если Чимаев победит, то в первых двух раундах», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья .

Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго (США).

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