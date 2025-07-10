Ти Джей Диллашоу помогает Хамзату Чимаеву в подготовке к бою с Дрикусом дю Плесси

Ти Джей Диллашоу присоединился к тренировочному лагерю Хамзата Чимаева.

Напомним, что поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

Ти Джей Диллашоу: «Единственный недостаток Чимаева – кардио. Он быстро устает»