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Муртазалиев считает, что Чимаев победит дю Плесси: «Вообще без вопросов. Либо забьет, либо задушит»

Бахрам Муртазалиев считает, что Хамзат Чимаев победит Дрикуса дю Плесси.

«Победит ли Чимаев? Думаю, да, вообще без вопросов. Просто все говорят, что у него бывают проблемы с кардио, что он не умеет рассчитывать силы.

Но, думаю, он повалит соперника в первых двух-трех раундах и там либо забьет, либо задушит. У меня нет в этом никаких сомнений», – сказал чемпион мира по боксу Бахрам Муртазалиев.

Напомним, что поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго, штат Иллинойс.

Хамзат Чимаев тренируется с Арманом Царукяном перед титульным боем с Дрикусом дю Плесси на UFC 319

Ти Джей Диллашоу: «Единственный недостаток Чимаева – кардио. Он быстро устает»

Верите, что Дюбуа победит Усика?228 голосов
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
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средний вес (MMA)
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