Порье – о Топурии: «Удивился, как быстро он разобрался с Оливейрой. Смотрю все его бои»

Дастин Порье признался, что его впечатлила победа Топурии над Оливейрой.

«Дело не в том, что я не верил в Топурию. Просто удивлен, что он так быстро разобрался с Оливейрой. Мы никогда не видели, чтобы Чарльза вот так вырубали. Его финишировали, но не так. У Илии отличная серия. Я большой его поклонник. Смотрю все его бои. Он еще молод, выше только небо», – сказал боец UFC Дастин Порье .

Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде главного события UFC 317.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что устроит бой между Топурией и Исламом Махачевым , если Ислам победит чемпиона полусреднего дивизиона Джека Делла Маддалену .

Махачев – о поединке Порье и Холлоуэя: «Буду болеть за Дастина. Это мой чувак»

Дастин Порье: «Топурия может вырубить кого угодно. Но бой с Махачевым в полусреднем весе – это перебор»