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Джастин Гейджи: «Соперником Топурии должен стать я или Царукян. Кажется, у меня лучшее положение»

Джастин Гейджи считает, что ближе к титульному бою, чем Арман Царукян.

«Мое положение? Знаете, очевидно, что я буду предвзят. Я борюсь за тот поединок, который хочу и заслуживаю. Но у всех одинаковые цели. Мы все предвзяты.

Это должен быть я или Арман Царукян. Кто-то должен в этом году подраться с Илией Топурией. Кажется, что у меня лучшее положение. Надеюсь, это случится в Нью-Йорке. А затем защита на территории Белого дома. Это мой план», – сказал боец UFC Джастин Гейджи.

Напомним, действующий чемпион легкого дивизиона – Илия Топурия. Гейджи владел временным поясом категории, но дважды проиграл в боях за титул постоянного чемпиона.

Арман Царукян: «У Топурии хороший бойцовский IQ – он сильно бьет, выжидает и не форсирует события»

Арман Царукян: «Либо дерусь за титул с Топурией, либо с кем-то другим в августе или в сентябре»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
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