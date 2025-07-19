Джастин Гейджи: «Соперником Топурии должен стать я или Царукян. Кажется, у меня лучшее положение»

Джастин Гейджи считает, что ближе к титульному бою, чем Арман Царукян.

«Мое положение? Знаете, очевидно, что я буду предвзят. Я борюсь за тот поединок, который хочу и заслуживаю. Но у всех одинаковые цели. Мы все предвзяты.

Это должен быть я или Арман Царукян . Кто-то должен в этом году подраться с Илией Топурией . Кажется, что у меня лучшее положение. Надеюсь, это случится в Нью-Йорке. А затем защита на территории Белого дома. Это мой план», – сказал боец UFC Джастин Гейджи .

Напомним, действующий чемпион легкого дивизиона – Илия Топурия. Гейджи владел временным поясом категории, но дважды проиграл в боях за титул постоянного чемпиона.

Арман Царукян: «У Топурии хороший бойцовский IQ – он сильно бьет, выжидает и не форсирует события»

Арман Царукян: «Либо дерусь за титул с Топурией, либо с кем-то другим в августе или в сентябре»