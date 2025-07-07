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Арман Царукян: «Пимблетт – Топурия – самое фальшивое и нелепое противостояние в истории UFC»

Арман Царукян высмеял конфликт Топурии и Пимблетта.

«Илия против Пэдди – точно самое фальшивое и нелепое соперничество в истории UFC», – написал в соцсетях боец UFC Арман Царукян.

Армянский боец приложил к комментарии кадры ссоры и рукопожатия Пимблетта и Топурии.

Деметриус Джонсон: «Царукян – следующий претендент на титул легкого веса. UFC хочет продвинуть Пимблетта, потому что он лучше продастся»

Пэдди Пимблетт: «Мне снится, что я прикончу Топурию в первые 10 секунд боя. Как это сделал Конор с Альдо»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Армана Царукяна
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