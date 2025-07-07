Арман Царукян: «Пимблетт – Топурия – самое фальшивое и нелепое противостояние в истории UFC»

Арман Царукян высмеял конфликт Топурии и Пимблетта.

«Илия против Пэдди – точно самое фальшивое и нелепое соперничество в истории UFC», – написал в соцсетях боец UFC Арман Царукян .

Армянский боец приложил к комментарии кадры ссоры и рукопожатия Пимблетта и Топурии.

Деметриус Джонсон: «Царукян – следующий претендент на титул легкого веса. UFC хочет продвинуть Пимблетта, потому что он лучше продастся»

Пэдди Пимблетт: «Мне снится, что я прикончу Топурию в первые 10 секунд боя. Как это сделал Конор с Альдо»