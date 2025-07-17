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Арман Царукян: «У Топурии хороший бойцовский IQ – он сильно бьет, выжидает и не форсирует события»

Арман Царукян назвал сильные и слабые стороны Илии Топурии.

«У Топурии хороший бокс, сильно и тяжело бьет, выжидает, не форсирует события. Это хорошая черта, мало у кого она есть. Если он пропускает, сразу не летит, а воспринимает спокойно. У него хороший бойцовский IQ. 

Слабая сторона – начинает уставать в завязках. Над этим мне надо будет работать, чтобы его ударная сила пропала. Против него не дрался хороший борец. Только Брайс Митчелл, но он не сильный», – сказал боец UFC Арман Царукян.

В главном событии UFC 317 Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. Царукян в 2024 году победил Оливейру раздельным решением судей.

Арман Царукян: «Либо дерусь за титул с Топурией, либо с кем-то другим в августе или в сентябре»

Верите, что Дюбуа победит Усика?9834 голоса
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: GLOBAL REALITY
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logoБрайс Митчелл
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