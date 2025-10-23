Том Аспиналл: «Если UFC предложит бой с Перейрой, я соглашусь»

Том Аспиналл рассказал, согласится ли на бой с Алексом Перейрой.

«Если UFC предложит такой бой, я соглашусь.

Я не отказываюсь от боев. Если кто-то отказывается от боев, то он не в том виде спорта. Я здесь, чтобы драться», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.

Титульный бой в тяжелом весе между Аспиналлом и Сирилом Ганом пройдет на UFC 321 в Абу-Даби 25 октября. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне .

Том Аспиналл: «Ган сказал, что затащит меня в глубокие воды? Кто так говорил, улетал в нокаут на первой минуте»