Битвы взглядов перед UFC 318: Холлоуэй против Порье, Коста – Копылов и другие

В рамках турнира UFC 318 прошли битвы взглядов его участников.

Ивент состоится в ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане, штат Луизиана. В главном событии турнира пройдет бой за титул BMF между Максом Холлоуэем и Дастином Порье .

В соглавном событии состоится поединок в среднем весе между Пауло Костой и Романом Копыловым .

Прямую трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало основного карда – в 04:15 по московскому времени.

Холлоуэй не хочет быть последним соперником Порье и драться в его родном городе: «Просто отстой, что мне придется играть роль третьего лишнего»

Порье – о трилогии с Холлоуэем: «Победить Макса трижды – сверхтрудная задача. Но я самый жесткий ублюдок в мире»