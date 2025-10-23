Шон О’Мэлли: «Если Мераб пойдет в размен с Яном, это может закончиться плохо для него»
Шон О’Мэлли прокомментировал реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна.
«Мераб может проиграть, если слишком поверит в силу удара. Ян пару раз усадил меня на задницу своими двойками, быстрыми и сильными. Если Мераб решит пойти в размен в стойке, это может закончиться плохо», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
В марте-2023 Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей. В декабре они проведут реванш за титул в легчайшем весе.
Тренер Двалишвили: «Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не деритесь»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Шона О’Мэлли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости