Шон О’Мэлли: «Если Мераб пойдет в размен с Яном, это может закончиться плохо для него»

Шон О’Мэлли прокомментировал реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна.

«Мераб может проиграть, если слишком поверит в силу удара. Ян пару раз усадил меня на задницу своими двойками, быстрыми и сильными. Если Мераб решит пойти в размен в стойке, это может закончиться плохо», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

В марте-2023 Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей. В декабре они проведут реванш за титул в легчайшем весе.

Тренер Двалишвили: «Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не деритесь»