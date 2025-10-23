Умар Нурмагомедов: «Мераб скажет, что я должен подраться 10 раз перед реваншем. Чтобы он завершил карьеру»

Умар Нурмагомедов высказался о возможном реванше с Мерабом Двалишвили.

«Он скажет, что я должен подраться 10 раз перед реваншем. Чтобы он завершил карьеру.

Он может говорить, что захочет, но все будет по-другому. Он знает, что произойдет в следующем бою», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.

В январе-2025 Нурмагомедов единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили и не смог завоевать пояс в легчайшем весе. 25 октября на UFC 321 в Абу-Даби Умар проведет бой против Марио Баутисты.

Умар Нурмагомедов: «Должен стать чемпионом UFC в 2026-м и остаться им до 2029-го. Это план»