Роберт Уиттакер: «Хочу подраться со Стриклендом в Белом доме»
Роберт Уиттакер хочет провести бой с Шоном Стриклендом.
«Я бы с удовольствием подрался со Стриклендом в Белом доме. Это грандиозное событие, и будет веселый бой», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.
В июле Уиттакер проиграл раздельным решением Ренье де Риддеру. Шон Стрикленд в последний раз дрался в феврале, проиграв Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FOX Sports
