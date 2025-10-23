1

Роберт Уиттакер: «Хочу подраться со Стриклендом в Белом доме»

Роберт Уиттакер хочет провести бой с Шоном Стриклендом.

«Я бы с удовольствием подрался со Стриклендом в Белом доме. Это грандиозное событие, и будет веселый бой», – сказал боец UFC Роберт Уиттакер.

В июле Уиттакер проиграл раздельным решением Ренье де Риддеру. Шон Стрикленд в последний раз дрался в феврале, проиграв Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.

Экс-боец UFC создал дома зоопарк, вдохновившись Майком Тайсоном. У него есть крокодилы и даже акулы

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FOX Sports
