Взвешивание перед UFC 318: Холлоуэй легче Порье, Коста и Копылов показали одинаковые цифры
В Новом Орлеане (штат Луизиана) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 318. Ивент состоится в ночь с 19 на 20 июля – его возглавит поединок за титул BMF между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.
Результаты взвешивания:
● Макс Холлоуэй (70,3 кг) – Дастин Порье (70,8 кг);
● Пауло Коста (83,9 кг) – Роман Копылов (83,9 кг);
● Кевин Холланд (77,1 кг) – Даниэль Родригес (77,1 кг);
● Дэн Иге (65,8 кг) – Патрисио Фрейре (65,8 кг);
● Майкл Джонсон (70,3 кг) – Даниэль Зеллхубер (70,8 кг);
● Брендан Аллен (83,9 кг) – Марвин Веттори (84,4 кг).
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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