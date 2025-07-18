Взвешивание перед UFC 318: Холлоуэй легче Порье, Коста и Копылов показали одинаковые цифры

В Новом Орлеане (штат Луизиана) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 318 . Ивент состоится в ночь с 19 на 20 июля – его возглавит поединок за титул BMF между Максом Холлоуэем и Дастином Порье .

Результаты взвешивания:

● Макс Холлоуэй (70,3 кг) – Дастин Порье (70,8 кг);

● Пауло Коста (83,9 кг) – Роман Копылов (83,9 кг);

● Кевин Холланд (77,1 кг) – Даниэль Родригес (77,1 кг);

● Дэн Иге (65,8 кг) – Патрисио Фрейре (65,8 кг);

● Майкл Джонсон (70,3 кг) – Даниэль Зеллхубер (70,8 кг);

● Брендан Аллен (83,9 кг) – Марвин Веттори (84,4 кг).

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