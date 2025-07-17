Давид Бенавидес: «Усик сломит сопротивление Дюбуа еще увереннее, чем в первом поединке»

Давид Бенавидес поделился ожиданиями от реванша между Усиком и Дюбуа.

«Мой прогноз – победа Усика. Думаю, он сломит сопротивление Дюбуа еще увереннее, чем в первом поединке», – сказал чемпион мира по боксу Давид Бенавидес .

19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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