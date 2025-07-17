Александр Усик: «Я не старый. 38 лет – это не старый»

Александр Усик не считает, что возраст помешает ему победить Даниэля Дюбуа.

«Я уважаю этого парня, он молод, мотивирован, но я тоже. Я не старый. 38 лет – это не старый», – сказал чемпион мира Александр Усик .

19 июля на стадионе «Уэмбли» Усик и Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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