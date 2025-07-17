Эдди Хирн: «Усика невозможно выбить из колеи. Он будет разбирать Дюбуа по частям, пока тот не сдастся»

Эдди Хирн сделал свой прогноз на бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Усика невозможно выбить из колеи. Даже Тайсон Фьюри не смог этого сделать. А вчера на дуэли взглядов он вообще не моргнул, когда Дюбуа кричал ему в лицо.

Дюбуа – мощный, уверенный в себе, но Усик слишком умtн. Он умеет держать дистанцию, избегать медленных и размашистых ударов. Усик будет разбирать Дюбуа по частям, пока тот не сдастся», – сказал промоутер Эдди Хирн.

19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Александр Усик: «Я всегда готовлюсь к 12 раундам. Но если будет шанс, я нокаутирую Дюбуа»