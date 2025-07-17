Эдди Хирн: «Усика невозможно выбить из колеи. Он будет разбирать Дюбуа по частям, пока тот не сдастся»
Эдди Хирн сделал свой прогноз на бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
«Усика невозможно выбить из колеи. Даже Тайсон Фьюри не смог этого сделать. А вчера на дуэли взглядов он вообще не моргнул, когда Дюбуа кричал ему в лицо.
Дюбуа – мощный, уверенный в себе, но Усик слишком умtн. Он умеет держать дистанцию, избегать медленных и размашистых ударов. Усик будет разбирать Дюбуа по частям, пока тот не сдастся», – сказал промоутер Эдди Хирн.
19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Александр Усик: «Я всегда готовлюсь к 12 раундам. Но если будет шанс, я нокаутирую Дюбуа»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BoxingNews24
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