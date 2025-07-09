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Жаилтон Алмейда: «Волков согласился на бой. Ждите хороших новостей»

Жаилтон Алмейда сообщил, что Александр Волков согласился подраться с ним.

«Ждите хороших новостей! Волков согласился на бой. Я предложил подраться в Абу-Даби – поближе к его дому. Он сказал, что может подраться и в моей родной Бразилии.

Оба готовы выступить в октябре или ноябре, так что погнали! Мне нравится этот бой, ему нравится этот бой. И UFC этот бой тоже нравится», – написал в социальных сетях тяжеловес промоушена Жаилтон Алмейда.

Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре-2024, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей.

Алмейда (22-3) в январе победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде.

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НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Жаилтона Алмейды
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