1

Александр Волков: «Пришло время вернуться и провести хороший бой»

Александр Волков сообщил, что готов вернуться в октагон.

«У меня все хорошо. Я просто взял небольшую паузу для себя. Тренировался, выступал на турнирах по грэпплингу, а потом решил немного отдохнуть, взять отпуск. Поехал в Россию – это ведь мой дом. Сейчас я вернулся и готовлюсь к следующему бою.

Джон Джонс завершил карьеру, ситуация изменилась. Возможно, пришло время вернуться, провести хороший бой, а потом, может быть, и подраться за пояс», – сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков.

Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей. К бою он подходил на серии из четырех побед.

Подарил трусы и рассказал о пробах в «Криде 2» – боец Александр Волков на «Что было дальше?»

Александр Волков: «Искренне считаю, что победил Гана. Была очень сложная подготовка – травма колена и много психологических сложностей»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoMMA
logoUFC
logoАлександр Волков
тяжелый вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Менеджер Волкова: «Саша готов подраться с Аспиналлом за пояс. Общение с UFC ведется»
923 июня, 14:30
Волков – об отношении к несправедливым поражениям: «Есть ощущение, что можно что-то изменить. Но быстро проходит, скоро наступает принятие – спасибо моему психотерапевту»
223 июня, 11:23
Волков – о возможном реванше с Павловичем: «Не хочется. Вдруг он меня нокаутирует?»
231 мая, 08:37
Главные новости
Макс Холлоуэй: «Не вернусь в полулегкий вес. Выступать в легком гораздо веселее – можно больше есть»
120 минут назад
Муртазалиев – о гонорарах: «Могу дать фору самым звездным бойцам своего веса»
сегодня, 07:55
Биспинг – о переходе Махачева в полусредний вес: «Возможно, это большая ошибка. Маддалена – крупный боец»
6сегодня, 07:45
Рой Джонс-младший: «Джейк Пол может нокаутировать любого. У него есть шанс стать чемпионом мира»
6вчера, 17:47
Илия Топурия: «Царукян – бесполезный. Сколько раз Оливейра мог его финишировать?»
10вчера, 16:35
Кертис Блейдс: «Хочу бой с Волковым или Ганом»
5вчера, 16:13
Даниэль Кормье: «Мне больно говорить об этом, но на турнир в Белом доме нужно позвать Джонса»
10вчера, 15:44
Джарон Эннис освободил титул IBF в полусреднем весе
2вчера, 13:50
Чемпион Glory Рико Верхувен хочет провести три боя с Фрэнсисом Нганну за один вечер – по ММА, кикбоксингу и боксу
7вчера, 13:37
Гилберт Бернс: «Оливейре нужно взять паузу на полгода. А потом подраться с Холлоуэем за титул BMF»
6вчера, 12:44
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49