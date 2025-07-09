Александр Волков: «Пришло время вернуться и провести хороший бой»

Александр Волков сообщил, что готов вернуться в октагон.

«У меня все хорошо. Я просто взял небольшую паузу для себя. Тренировался, выступал на турнирах по грэпплингу, а потом решил немного отдохнуть, взять отпуск. Поехал в Россию – это ведь мой дом. Сейчас я вернулся и готовлюсь к следующему бою.

Джон Джонс завершил карьеру, ситуация изменилась. Возможно, пришло время вернуться, провести хороший бой, а потом, может быть, и подраться за пояс», – сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков .

Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей. К бою он подходил на серии из четырех побед.

Подарил трусы и рассказал о пробах в «Криде 2» – боец Александр Волков на «Что было дальше?»

Александр Волков: «Искренне считаю, что победил Гана. Была очень сложная подготовка – травма колена и много психологических сложностей»