Тренер Александра Волкова: «Будет бой с Алмейдой. Ждем дату – октябрь или ноябрь»

Тренер Волкова подтвердил информацию, что следующим соперником станет Алмейда.

«С Алмейдой бой и будет. Уже давно об этом бое разговор шел. Мы даже контракт подписывали с Алмейдой еще перед боем с Павловичем, а потом оказалось, что с Серегой подрались. Ждем, что предложат, какие даты – октябрь или ноябрь.

Обычно в октябре Александр хорошо дерется. В этом месяце у него день рождения. Думаю, в октябре и подерется», – сказал тренер Александра Волкова Тарас Кияшко.

Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре-2024, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей. Алмейда (22-3) в январе победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде.

Жаилтон Алмейда: «Волков согласился на бой. Ждите хороших новостей»