Александр Волков: «Предпочел бы, чтобы UFC признали результат боя с Ганом ошибкой – и дали мне титульник»

Александр Волков рассказал, с кем и когда может провести следующий поединок.

«Если речь пойдет о титульном бое, то я готов драться в любое время. Если же это будет обычный бой, то, думаю, выступлю не раньше октября. Октябрь или ноябрь – отличный вариант.

Соперник? Мне нужно подумать: Жаилтон Алмейда или Кертис Блейдс . У них похожие стили, оба будут использовать борьбу и контроль на земле. Алмейда и Блейдс очень схожи, но Блейдс мне кажется более интересным вариантом, потому что я уже проигрывал ему в очень близком бою. Это отличная возможность закрыть поражение.

Они оба мне нравятся как соперники. Посмотрим. Конечно, я бы предпочел, чтобы UFC признали результат боя с Сирилом Ганом ошибкой – и дали мне титульник. Но если нет, то я готов драться с кем угодно», – сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков .

Поединок между Волковым и Сирилом Ганом состоялся в декабре прошлого года. Волков проиграл раздельным решением судей – к бою он подходил на серии из четырех побед.

Александр Волков: «Искренне считаю, что победил Гана. Была очень сложная подготовка – травма колена и много психологических сложностей»

Александр Волков: «Пришло время вернуться и провести хороший бой»