Турки Аль эш-Шейх: «Пол дал согласие на бой с Джошуа. Если Джейк победит, я буду знать, что с Энтони покончено»

Джейк Пол дал согласие на бой с Энтони Джошуа.

«Думаем над тем, чтобы организовать бой Джейка Пола с Энтони Джошуа . Если Джошуа побьет его, то это будет хорошим исходом для меня, так как я избавлюсь от головной боли в виде Джейка Пола .

Если все произойдет наоборот, то я буду знать, что с Джошуа покончено. Пол дал согласие. На следующей неделе поговорю с Энтони об этом», – сказал председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.

Ранее WBA поместила Пола на 14 строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии боксерского вечера в Анахайме.

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