Турки Аль эш-Шейх: «Модель PPV нанесла ущерб боксу, мы больше не будем ее поддерживать»
Турки Аль аш-Шейх объявил, что отменяет систему PPV.
«Модель PPV нанесла ущерб боксу, и мы больше не будем ее поддерживать. Начиная с нашего шоу в ноябре, трансляции будут доступны всем абонентам DAZN», – сказал председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
22 ноября в Эр-Рияде пройдет турнир «Вечер чемпионов». Главными событиями станут бои Давид Бенавидес – Энтони Ярд и Брайан Норман-младший – Девин Хэйни.
Турки Аль эш-Шейх: «Больше не хочу видеть скучные бои. Будем поддерживать боксеров, которые выкладываются по полной»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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