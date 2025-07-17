Турки Аль эш-Шейх: «Модель PPV нанесла ущерб боксу, мы больше не будем ее поддерживать»

Турки Аль аш-Шейх объявил, что отменяет систему PPV.

«Модель PPV нанесла ущерб боксу, и мы больше не будем ее поддерживать. Начиная с нашего шоу в ноябре, трансляции будут доступны всем абонентам DAZN », – сказал председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.

22 ноября в Эр-Рияде пройдет турнир «Вечер чемпионов». Главными событиями станут бои Давид Бенавидес – Энтони Ярд и Брайан Норман-младший – Девин Хэйни.

Турки Аль эш-Шейх: «Больше не хочу видеть скучные бои. Будем поддерживать боксеров, которые выкладываются по полной»