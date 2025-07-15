Энтони Джошуа может подраться с Джейком Полом и Тайсоном Фьюри в 2026 году

Эдди Хирн высказался о возможном бое Энтони Джошуа с Джейком Полом.

«Да, мы это обсуждали с Турки . Он хотел бы организовать бой между Полом и Джошуа . Мы с Энтони не ожидали такой идеи, но Джошуа вряд ли откажется.

Наш главный план – подраться с Тайсоном Фьюри в следующем году», – сказал промоутер Эдди Хирн .

Ранее WBA поместила Пола на 14 строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии боксерского вечера в Анахайме.

Джейк Пол: «Поединок с Джошуа состоится. Он согласился подраться со мной в следующем году»