Турки Аль эш-Шейх: «У Хатаева будет еще один шанс проявить себя на наших шоу. Реванш с Моррелем не планируем»

Турки Аль эш-Шейх сказал, что второго боя между Моррелем и Хатаевым не будет.

Первый бой прошел 12 июля, Дэвид Моррель победил Имама Хатаева раздельным решением судей. Это первое поражение Хатаева в профессиональной карьере (10-1).

«Реванш не планируем. У Хатаева будет еще один шанс проявить себя на наших шоу. Как и у Морреля, он снова выйдет в ринг в декабре, мне нравится его стиль. Думаю, он останется в полутяжелом весе, там хватает интересных соперников», – сказал председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх .

Хатаев – о дисквалификации за допинг: «В действиях ITA были серьезные нарушения. Я всегда придерживался принципов чистого спорта»