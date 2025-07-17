Джон Джонс: «Знаю, что все любят хорошие возвращения. Верно?»
Джон Джонс намекнул на возвращение в UFC.
«Я, конечно, завершил карьеру... Но я знаю, что все любят хорошие возвращения. Верно, ребята?» – сказал экс-чемпион UFC Джон Джонс.
Джонс ранее подтвердил, что собирается возобновить карьеру.
Джонс вернулся спустя 12 дней после ухода из UFC – ради боя в Белом доме
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA UNCENSORED
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