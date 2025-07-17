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Джон Джонс: «Есть предчувствие, что я буду в списке на главное событие в Белом доме. Хотел бы подраться с любым, кто будет владеть поясом»

Джон Джонс подтвердил, что собирается возобновить карьеру.

«Не могу ничего обещать, но у меня есть предчувствие, что я буду в списке на главное событие в Белом доме. Это будет историческое событие, масштабнее, чем «Триллер в Маниле» и «Грохот в джунглях».

Хотел бы подраться с любым, кто будет владеть поясом к концу текущего года. Сейчас Том Аспиналл – чемпион, но посмотрим, кто им будет в конце года», – сказал экс-чемпион UFC Джон Джонс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует организовать турнир UFC в Белом доме в 2026 году. Джонс ранее завершил карьеру в UFC, но спустя 12 дней вернулся в пул тестирования.

Джонс вернулся спустя 12 дней после ухода из UFC – ради боя в Белом доме

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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