Аспиналл – о бое Усик – Дюбуа: «Александр выглядит практически неудержимым»
Том Аспиналл высказался о предстоящем бое между Усиком и Дюбуа.
«Сейчас Усика очень трудно победить. У Дюбуа есть ударная мощь, но Усик не подставляется под удары. Дюбуа не сможет бить его снова и снова.
Усик выглядит практически неудержимым», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.
19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Александр Усик: «Я всегда готовлюсь к 12 раундам. Но если будет шанс, я нокаутирую Дюбуа»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Givemesport
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