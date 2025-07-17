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Аспиналл – о бое Усик – Дюбуа: «Александр выглядит практически неудержимым»

Том Аспиналл высказался о предстоящем бое между Усиком и Дюбуа.

«Сейчас Усика очень трудно победить. У Дюбуа есть ударная мощь, но Усик не подставляется под удары. Дюбуа не сможет бить его снова и снова.

Усик выглядит практически неудержимым», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.

19 июля на стадионе «Уэмбли» Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Александр Усик: «Я всегда готовлюсь к 12 раундам. Но если будет шанс, я нокаутирую Дюбуа»

Верите, что Дюбуа победит Усика?9834 голоса
ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Givemesport
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