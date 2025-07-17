Усик назвал сильнейшего панчера, с которым дрался: «Дюбуа? Нет. Это Чисора»
Александр Усик сказал, у кого из бывших соперников самый сильный удар.
«Дюбуа? Думаю, нет. Дерек Чисора. Безумный Дерек, да», – сказал чемпион мира Александр Усик.
Усик и Чисора дрались в 2020 году, Александр победил единогласным решением судей.
Аспиналл – о бое Усик – Дюбуа: «Александр выглядит практически неудержимым»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: DAZN Boxing
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